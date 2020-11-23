На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора

На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, им стал Алексей Сарнавский, экс-начальник департамента контроля качества и окружающей среды "Стройгазмонтаж", один из трех победителей конкурса на включение в резерв на должность главы службы.

Конкурс на включение в кадровый резерв был объявлен 1 мая. Заявки поступили от 105 претендентов из 22 регионов страны. Все они прошли профессиональное тестирование и предварительное интервью, по результатам которых были определены финалисты. В заключительном (очном) этапе конкурса приняли участие 10 кандидатов. В течение двух дней они выполняли конкурсные задания. Среди них – презентация своего профессионального опыта, оценка качества работ на реальной стройплощадке в Салехарде, участие в публичной дискуссии по теме долевого строительства. К оценке кандидатов были привлечены представители строительных компаний и специалисты в области оценки персонала.

Второй победитель конкурса на включение в резерв Евгения Таран назначена первым замруководителя службы.



