23 Ноября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора

На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, им стал Алексей Сарнавский, экс-начальник департамента контроля качества и окружающей среды "Стройгазмонтаж", один из трех победителей конкурса на включение в резерв на должность главы службы.

Конкурс на включение в кадровый резерв был объявлен 1 мая. Заявки поступили от 105 претендентов из 22 регионов страны. Все они прошли профессиональное тестирование и предварительное интервью, по результатам которых были определены финалисты. В заключительном (очном) этапе конкурса приняли участие 10 кандидатов. В течение двух дней они выполняли конкурсные задания. Среди них – презентация своего профессионального опыта, оценка качества работ на реальной стройплощадке в Салехарде, участие в публичной дискуссии по теме долевого строительства. К оценке кандидатов были привлечены представители строительных компаний и специалисты в области оценки персонала.

Второй победитель конкурса на включение в резерв Евгения Таран назначена первым замруководителя службы.


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На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора

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Теги: кадровый резерв, госстройнадзор, назначение, Алексей Сарнавский



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