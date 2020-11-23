Ледяной дождь превратил Владивосток в каток - в травмпунктах оказались сотни человек

Прошедший на прошлой неделе в Приморском крае ледяной дождь превратил регион в сплошной каток. Во Владивостоке и Артеме за четыре дня в травмпункты обратились сотни жителей.

В больницы с ушибами и переломами поступили 663 человека. У всех обратившихся зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести, сообщает Regnum.

Напомним, 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций. Тысячи человек остались без света, воды и отопления, восстановительные работы ведутся до сих пор. Власти Приморья ввели режим ЧС.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам.