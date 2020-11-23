23 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинский Росздравнадзор проведет внеплановую проверку минздрава

Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проводит внеплановую проверку в отношении регионального минздрава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Выездная проверка началась 19 ноября.

"Начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, челябинский Росздравнадзор контрольно-надзорные мероприятия в отношении областного минздрава по информации СМИ о рекомендации министерства передавать вызовы на отравления, тахикардию и обмороки в службы неотложной помощи. По итогам проверки минздраву выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее прокуратура направила в минздрав представление о признании документа незаконным.

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Челябинский Росздравнадзор проведет внеплановую проверку минздрава

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Теги: минздрав, проверка, коронавирус,



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