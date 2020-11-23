В Прикамье прокуратура запустила "горячую линию": по ней можно пожаловаться на нехватку лекарств

В Прикамье прокуратура с сегодняшнего дня запустила "горячую линию" по доступности медицинской помощи и лекарств для жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Звонки принимаются ежедневно, с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (342) 212-24-90.

Жители края могут сообщить об отсутствии в аптеках лекарств, противовирусных средств, средств индивидуальной защиты, а также несвоевременности или неполноте оказания медицинских услуг, перечисления и получения мер социальной поддержки и социальных выплат.

Отметим, что ранее в Пермском крае сложился дефицит лекарств. В регион ранее уже поставили крупные партии препаратов:​ 100 тыс. упаковок "Арбидола", 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок "Парацетамола". Поставка лекарств стала возможной благодаря договоренностям губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с заводом "Фармасинтез".

Также в Пермский край направили из Иркутска 15 тысяч упаковок препарата "Номидес" – лекарства для лечения гриппа типа А и В, которое может применятся для профилактики и лечения коронавируса.