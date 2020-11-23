23 Ноября 2020
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Общество В России
манекены в кафе (2020) | Фото: Накануне.RU

Каждый десятый россиянин не смог найти цензурного синонима слову "локдаун"

Россиян спросили, как они понимают/переводят слово "локдаун". По версии сразу нескольких авторитетных лингвистических британских изданий и институтов эта лексема была признана "словом года".
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Слово вошло в речь многих народов мира, поскольку явление испытали на себе почти все страны. Тем не менее, где-то ему ищут аналоги. Например, Владимир Жириновский предложил использовать фразу "всё закрыто".

Исследовательский центр портала Superjob.ru попросил граждан нашей страны назвать синонимы "локдауна".

Среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика, чаще всего респонденты называли "обрусевшие" иноязычные аналоги. Так, каждый пятый россиянин (20%) считает синонимом "локдауна" слово "изоляция".

15% предлагают использовать слово "карантин".

Каждый десятый опрошенный (10%) смог предложить альтернативу "локдауну" только из личного запаса ненормативной лексики.

7% считают, что понятию "локдаун" аналогично "ограничение". Также были варианты "самоизоляция", "блокировка", "запрет" и даже "домашний арест".

3% россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов.

Среди других не столь популярных вариантов — "блокада", "катастрофа", "падение", "простой", "ступор", "тюрьма" (18%).

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Каждый десятый россиянин не смог найти цензурного синонима слову "локдаун"

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Теги: локдаун, опрос, россияне, карантин, самоизоляция



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