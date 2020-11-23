В Челябинской области за сутки скончались девять человек с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 223 человек подтвержден COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 24 тыс. 837 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 394 заболевших. За сутки выписаны 66 человек, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 593 пациента.

За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19 скончались мужчины 43, 66 и 70 лет и женщина 79. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 33, 48, 72 и 81 года и женщина 74 лет.