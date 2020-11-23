Скончался бывший глава Хакасии, заразившийся коронавирусом

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Аскизского района республики.

Зимин был госпитализирован в августе, после того, как у него в ходе рабочей поездки на Дальний Восток был выявлен коронавирус, пишет Regnum. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.

Зимин был главой Хакасии с 2009 года. На выборах главы республики в 2018 году он проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром выборов. Позже он занял пост замгендиректора ОАО "Российские железные дороги".