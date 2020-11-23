23 Ноября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Депутаты Прикамья рассмотрят отмену налоговой льготы для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании, которое состоится 26 ноября, рассмотрят законопроект, отменяющий льготные ставки по налогу на имущество организаций для предприятий, реализующих в Пермском крае приоритетные инвестиционные проекты, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесла председатель комитета краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова.

Льготные налоговые ставки были введены в 2017 г. - изначально она составляла 0,01%, с шестого по десятый налоговый период составила 1,1%. Согласно пояснительной записке, льготу предлагаются отменить о следующего года из-за невостребованности.

С 2018 по 2019 год льготой воспользовался только один налогоплательщик. Власти края рассчитывают, что отмена этой преференции позволят получить дополнительные доходы бюджет - примерно 200 млн руб. в год.

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Депутаты Прикамья рассмотрят отмену налоговой льготы для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты

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Теги: льгота, преференция, налог, приоритетные инвестиционные проекты



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