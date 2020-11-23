Из ЛДПР вышли 17 депутатов гордумы Хабаровска

17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из рядов Либерально-демократической партии России. Об этом один из "выходцев" – депутат Александр Каян – сообщил в своем акканунте "Злой дальневосточник" в Instagram.

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Каян опубликовал фото с коллегами и написал: "Эти люди не предали ни Сергея Фургала, ни своих избирателей. 17 депутатов городской думы приняли решение о выходе из партии ЛДПР. Основной мотив - несогласие с политикой регионального отделения ЛДПР. Такое развитие событий я предсказывал".

В городской думе Хабаровска 35 депутатов. Ранее в этом году ряды партии покинул еще один представитель городского парламента, также в ближайшее время депутатского статуса может лишиться народный избранник, избивший пенсионера (на него завели уголовное дело). Таким образом, ЛДПР лишается в гордуме большинства (большинством теперь будут независимые депутаты).

В числе покинувших ряды либерал-демократов оказался и спикер городской думы Михаил Сидоров. "Мы ни в коем случае не идем ни на какую конфронтацию с исполнительной властью ни города, ни Хабаровского края, мы хотим продолжить также нашу деятельность в рамках конструктива, в рамках действующего законодательства на основе позиции избирателей города Хабаровска, - цитирует Сидорова "Интерфакс". - Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция".

Напомним, региональное отделение ЛДПР несколько месяцев назад возглавил Михаил Дегтярев – врио губернатора Хабаровского края. Ранее регион возглавлял его однопартиец Сергей Фургал, который сейчас находится под следствием по уголовному делу об убийстве. Сторонники Фургала считают его дело политически мотивированным и уже более четырех месяцев выходят на акции протеста в Хабаровске.