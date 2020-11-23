В шести городах Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеоусловия

В шести городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"18-23 ноября 2020 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности сохранятся до 19 часов 23 ноября в Магнитогорске, Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке.