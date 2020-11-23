Суд в Челябинске признал банкротом экс-депутата ЗСО

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом экс-депутата ЗСО, предпринимателя Константина Толкачева, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заявление о признании должника банкротом подало ООО Производственное объединение "КСМИ". Сумма исковых требований – 4,2 млн руб.

Суд признал Толкачева банкротом. В отношении экс-депутата введена процедура реструктуризации долгов и назначен финансовый управляющий.

На 29 апреля 2021 г. назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реструктуризации долгов.

Добавим, что в настоящий момент в Копейском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении Толкачева по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Следующее заседание назначено на 25 ноября.

Напомним, в 2020 г. Константин Толкачев победил в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона в Калининском округе №12. Однако от "ЕР" в этом округе был выдвинут депутат Челябинской гордумы Владимир Бодров. Толкачев выдвигался в качестве самовыдвиженца, но получил отказ в регистрации.