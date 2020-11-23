"Ликвидация Фонда развития моногородов не скажется на развитии Прикамья"

Депутат заксобрания Прикамья Александр Григоренко полагает, что ликвидация Фонда развития моногородов не скажется на жизни прикамских Чусового, Нытвы и других моногородов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, российское правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Речь идет о Фонде развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российском фонде развития информационных технологий, Росинфокоминвесте и Агентстве по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Часть функций перейдут к ВЭБ.РФ.

"Во-первых, речь идёт не о ликвидации Фонда, а о его оптимизации. Закроют или нет, не ясно – он изначально относится к ВЭБу, и речь идёт о том, что различные институты присоединят к ВЭБ.РФ. Однако Фонд могут и закрыть – особой эффективности он не показывал, и в Прикамье это заметно. Нет ни одного предприятия, которое получило бы, скажем, кредит от Фонда. Кроме того, Чусовой или Нтыва работают в формате ТОСЭРа, а в других городах тема затихла как таковая. В своё время управленческие команды прошли обучение в Фонде, но на этом всё и кончилось. Так что на Пермском крае ликвидация не отразится никак", - сказал Накануне.RU Григоренко.