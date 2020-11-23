23 Ноября 2020
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Спорт
Даниил Медведев - победитель Итогового турнира ATP 2020 (2020) | Фото: REUTERS / TOBY MELVILLE

Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

В финале 24-летний россиянин одержал победу над третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, что на пути к финалу Даниил обыграл две первые ракетки мира - серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Кроме них, в группе были обыграны также немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.

Медведев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, принимал участие в Итоговом турнире ATP восьми лучших теннисистов планеты во второй раз. И на этот раз обыграл всех своих соперников.

Среди представителей России обладателем титула данного турнира становился только Николай Давыденко в 2009 году (на его счету также финал в 2008 году). Евгений Кафельников играл в финале в 1997 году, но проиграл трофей американцу Питу Сампрасу. Всего же Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех (шесть раз) его выигрывал швейцарец Роджер Федерер.

Для Медведева - это девятый титул ATP. Пока лучший результат на турнирах серии Большого шлема - финал Открытого чемпионата США (US Open) прошлого сезона.

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Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP

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Теги: теннис, Даниил Медведев, Итоговый турнир ATP, финал, титул, Доминик Тим



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