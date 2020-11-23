Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.
В финале 24-летний россиянин одержал победу над третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Отметим, что на пути к финалу Даниил обыграл две первые ракетки мира - серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Кроме них, в группе были обыграны также немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.
Медведев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, принимал участие в Итоговом турнире ATP восьми лучших теннисистов планеты во второй раз. И на этот раз обыграл всех своих соперников.
Lift it high, @DaniilMedwed 🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/MWeeZc4dUK— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
Nothing like a post-match arm workout 💪🏆@DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/1TrrR6f7sU— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
Среди представителей России обладателем титула данного турнира становился только Николай Давыденко в 2009 году (на его счету также финал в 2008 году). Евгений Кафельников играл в финале в 1997 году, но проиграл трофей американцу Питу Сампрасу. Всего же Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех (шесть раз) его выигрывал швейцарец Роджер Федерер.
🇷🇺 2009 Davydenko 🏆— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 2020 Medvedev 🏆
The first & last years of the #NittoATPFinals in London see Russian singles champions! pic.twitter.com/q7EbGxjqhY
Для Медведева - это девятый титул ATP. Пока лучший результат на турнирах серии Большого шлема - финал Открытого чемпионата США (US Open) прошлого сезона.