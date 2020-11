Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP

В финале 24-летний россиянин одержал победу над третьей ракеткой мира, австрийцем Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, что на пути к финалу Даниил обыграл две первые ракетки мира - серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Кроме них, в группе были обыграны также немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.

Медведев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, принимал участие в Итоговом турнире ATP восьми лучших теннисистов планеты во второй раз. И на этот раз обыграл всех своих соперников.

Среди представителей России обладателем титула данного турнира становился только Николай Давыденко в 2009 году (на его счету также финал в 2008 году). Евгений Кафельников играл в финале в 1997 году, но проиграл трофей американцу Питу Сампрасу. Всего же Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех (шесть раз) его выигрывал швейцарец Роджер Федерер.

🇷🇺 2009 Davydenko 🏆

🇷🇺 2020 Medvedev 🏆



The first & last years of the #NittoATPFinals in London see Russian singles champions! pic.twitter.com/q7EbGxjqhY