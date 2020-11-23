Дегтярев удивился конкурсу на его охрану за 33 миллиона рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил тендер на оказание охранных услуг.

В соцсетях он рассказал, что несколько дней был в рабочей поездке, после которой и узнал о конкурсе.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году.

Предполагалось, что врио губернатора Михаила Дегтярева, назначенного на пост в июле текущего года, круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни будут охранять семь человек. На эти цели из краевого бюджета на телохранителей планировалось потратить более 33 млн рублей.

"Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально? Кто этим занимается? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить все как есть", — написал Дегтярев в инстаграме.

Ранее врио губернатора объяснил, для чего установил перед своей приемной металлоискатель и усилил охрану. По его словам, он не чувствует себя в безопасности, ему поступают угрозы.