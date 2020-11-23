23 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

В Челябинске задержали женщину, которая хотела облить кислотой сожительницу бывшего мужа

В Челябинске заключили под стражу местную жительницу, подозреваемую в попытке умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сожительнице бывшего мужа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, женщина искала человека, который выплеснет в лицо женщине кислоту. Потенциального исполнителя она нашла, однако он сообщил в полицию о поступившем криминальном предложении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщину задержали и по решению суда заключили под стражу.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В Челябинске задержали женщину, которая хотела облить кислотой сожительницу бывшего мужа

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Теги: кислота, уголовное дело, покушение,



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