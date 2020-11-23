В Челябинске затопило новую больницу

В Минздраве Челябинской области инцидент с подтоплением новой больницы для пациентов, больных коронавирусом, назвали "нюансом".

На данный момент последствия подтопления практически устранены, а больница продолжает функционировать в рабочем режиме, сообщила пресс-секретарь министерства Марина Сергеева, сообщает издание "Подъем".

22 ноября больные COVID-19 пациенты пожаловались на то, что здание начало затапливать - вода прибывала из-под пола в палатах и коридорах. Медикам пришлось ночью тряпками собирали волу в ведра.

Медицинское учреждение построили за несколько месяцев и сдали менее двух недель назад. Строительство обошлось в 2,5 млрд руб.