СМИ: более 9% банков могут уйти с рынка в ближайший год

В третьем квартале текущего года, после прохождения первого пика эпидемии COVID-19, ситуация в банковском секторе России не улучшилась.

По словам аналитиков "Эксперт РА", в течение 12 месяцев с рынка страны могут уйти 35 кредитных организаций - 9,3% действующих банков.

За последние 12 месяцев 26% действующих банков были убыточны, а в январе—сентябре 36% организаций столкнулись со снижением регулятивного капитала. Значительная доля банков испытала чистый отток средств клиентов: у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Как отмечают аналитики, во второй половине следующего года уже 45–50% банков покажут убытки и снижение регулятивного капитала, сообщает РБК.

Как сообщалось, выдача потребительских займов в России в октябре текущего года сократилась, не смотря на то, что обычно с этого месяца открывается ажиотажный предновогодний сезон.

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса и неопределенность, связанная с ограничениями, вынуждают банки ужесточать скоринг, а россиян — откладывать покупки.