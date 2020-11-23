23 Ноября 2020
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Экономика В России
Банк, банкротство банка (2017) | Фото: vk.com

СМИ: более 9% банков могут уйти с рынка в ближайший год

В третьем квартале текущего года, после прохождения первого пика эпидемии COVID-19, ситуация в банковском секторе России не улучшилась.

По словам аналитиков "Эксперт РА", в течение 12 месяцев с рынка страны могут уйти 35 кредитных организаций - 9,3% действующих банков.

За последние 12 месяцев 26% действующих банков были убыточны, а в январе—сентябре 36% организаций столкнулись со снижением регулятивного капитала. Значительная доля банков испытала чистый отток средств клиентов: у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Как отмечают аналитики, во второй половине следующего года уже 45–50% банков покажут убытки и снижение регулятивного капитала, сообщает РБК.

Как сообщалось, выдача потребительских займов в России в октябре текущего года сократилась, не смотря на то, что обычно с этого месяца открывается ажиотажный предновогодний сезон.

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса и неопределенность, связанная с ограничениями, вынуждают банки ужесточать скоринг, а россиян — откладывать покупки.

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СМИ: более 9% банков могут уйти с рынка в ближайший год

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Теги: банки, депозиты, сбережения



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