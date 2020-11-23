Синоптики прогнозируют в Центральной России аномальное тепло

Жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов ожидает аномально теплая погода.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в течение недели будет на 2–4 градуса выше нормы в Центральном федеральном округе, а в Северо-Западном ФО — на 4–7 градусов. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в регионах Центрального Черноземья, температура будет около нормы или на один градус ниже.

Потепление вызвано переносом воздушных масс с запада на восток, сообщает ТАСС.