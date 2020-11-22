22 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на довыборах в гордуму предлагали за деньги поддержать одного из кандидатов

В Екатеринбурге, где идут довыборы в гордуму, предлагали за деньги поддержать одного из кандидатов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У школы №11 паренёк лет 17-19 предлагал 500 р. за голос в пользу одного из кандидатов. Только хотели сделать "контрольную закупку", но на него начал "бычить" крепкого телосложения мужчина и "отжал" все деньги. Закупка не состоялась", - написал в своём Facebook кандидат Владислав Постников.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Сегодня горожане выберут их преемников. В каждом из округов представлено по пять кандидатур. Всего по одномандатному округу №3 планировалось изготовить 38 тыс. бюллетеней, а по округу №9 – 42 тыс.

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В Екатеринбурге на довыборах в гордуму предлагали за деньги поддержать одного из кандидатов

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Теги: довыборы, гордума, Екатеринбург



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