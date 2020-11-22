В Югре на птицеферме погибли три человека

В посёлке Сингапай Нефтеюганского района в огне погибли человека, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в ночь на 21 ноября случился пожар в одноэтажном строении в виде совмещённых двух строительных балков, расположенного на территории частного фермерского хозяйства. Здание оборудовано под жилое помещение, в котором жили работники хозяйства.

В момент возгорания в здании находилось не менее шести человек. 29-, 41- и 51-летние пострадавшие смогли покинуть строение, получив незначительные травмы. Тела ещё троих жертв огня обнаружены в ходе тушения пожара, их личности устанавливаются.