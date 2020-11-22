22 Ноября 2020
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Общество Дальневосточный ФО
Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. (2020) | Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Мишустин отправил Чекункова во Владивосток устранять последствия непогоды

Премьер Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам. В рабочую группу по оказанию помощи Приморью войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать её работу будет Минвостокразвития, сообщили Накануне.RU в кабмине.

В Приморском крае из-за ледяного дождя и мокрого снега произошло обледенение линий и опор электропередачи. Вместе с сильным ветром это привело к многочисленным лавинообразным обрывам и повреждениям. Без электроснабжения оставались 130 тыс. человек в 21 населённом пункте 10 муниципальных образований.

Ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации 1 тыс.13 человек и 446 единиц техники.

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Мишустин отправил Чекункова во Владивосток устранять последствия непогоды

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Теги: Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, ледяной дождь



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