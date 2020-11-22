В школе №7 Перми отравились ученики

Прокуратура, минздрав и Роспотребнадзор начали проверку информации о якобы случившемся отравлении учеников школы №7 в Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, у 10 младшеклассников появилась рвота и поднялась температура.

"По предварительным данным, учащиеся школы № 7 углублённым изучением английского языка Перми почувствовали недомогание. Девять пострадавших обратились в больницу. Прокуратура Ленинского района столицы края организовала проверку случившегося. К ней подключены специалисты краевого Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и городского департамента образования", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В региональном управлении Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что 21 ноября взяты пробы воды, пищи, смывы с поверхностей объектов внешней среды (инвентарь в классах и столовой). Осмотрены заболевшие школьники и сотрудники пищеблока, у них взяты анализы.