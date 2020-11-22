22 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Равиль Исмагилов (2020) | Фото: Министерство культуры Пермского края

В Перми умер член комитета "В защиту культурного наследия", художник Равиль Исмагилов

В гражданском комитете "В защиту культурного наследия" назвали тяжёлой утратой смерть входившего в него художника Равиля Исмагилова, сообщили Накануне.RU в комитете. Председатель комитета, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев отметил, что Исмагилов – выдающийся творец, настоящий Мастера своего дела, навсегда вошедший в историю изобразительного искусства России.
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"Не менее важно и то, что Исмагилов был ещё и выдающимся общественным деятелем, настоящим гражданином, отцом города, вставшим на защиту подлинного культурного наследия и подлинной культуры Прикамья. В 2016 г. он стоял у истоков пермского гражданского комитета "В защиту культурного наследия" и был избран широким собранием пермской творческой, научной и образовательной интеллигенции в его состав", - сказал Тюленев.

Одним из первых Исмагилов бросил вызов могущественным силам антикультры, пытавшимся монополизировать культурное пространство Пермского края, использовать его как плацдарм для постмодернистской трансформации всей российской культуры. Художник, отмечает Тюленев, поднимал людей творчества на борьбу, был настоящим трибуном. В союзе с деятелями культуры, образования и науки его деятельность привела к тому, что наступление морока на пермскую культуру было в значительной степени остановлено.

Исмагилов родился в Молотове, как тогда назывался город Пермь, 28 октября 1940 г. В 1956 г. поступил в Пермский техникум железнодорожного транспорта на специальность техника-энергетика. В 1960 г. поступил в Казанское художественное училище на театральное отделение. После окончания учёбы Равиль Исмагилов был назначен главным художником Сылвинского стекольного завода, а с 1973 г. начал работать в мастерских Пермского отделения художественного фонда РСФСР. В 1977 г. был принят членом Союза художников СССР. В 1970 – 1980 гг. Равиль Барилович активно трудился над разработкой проектов и оформлением общественных зданий. Художник занимался дизайном интерьеров и экстерьеров таких городских объектов, как рестораны "Вечерняя Гайва", "Галактика", "Уральские зори", киноконцертный зал "Родина", Дворец бракосочетаний в Кунгуре, работал над реконструкцией Пермского театра юного зрителя и других объектов.

Исмагилов много путешествовал, в том числе в составе экспедицией пермских кинодокументалистов. Во время экспедиций художник познакомился и вдохновился суровой природой Приполярного Урала, Тиманской тундры, горными пейзажами Тушетии др. В этих поездках Исмагиловым была создана целая серия живописных полотен и графических работ. Не остался в стороне и родной край, который вдохновил художника на создание серии лирических и эпических картин, а также галереи работ, посвящённых известным деятелям Прикамья.

Равиль Исмагилов(2020)|Фото: Министерство культуры Пермского края

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В Перми умер член комитета "В защиту культурного наследия", художник Равиль Исмагилов

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Теги: Равиль Исмагилов, В защиту культурного наследия, Игорь Тюленев



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