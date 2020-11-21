В Екатеринбурге муж больной коронавирусом женщины напал на врачей "скорой"

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на бригаду "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 21 ноября в одной из квартир по улице Сурикова в уральской столице. Противоправные действия были совершены в отношении двух женщин-медиков, которые прибыли по вызову к пациентке, заразившейся коронавирусной инфекцией. На врачей напал муж данной пациентки, в результате одна из пострадавших получила травмы.

Как добавили в ведомстве, для определения тяжести вреда, причиненного сотруднице "скорой помощи", будет проведено экспертное исследование.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.