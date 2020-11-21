21 Ноября 2020
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хлопок газа в Кушве (2020) | Фото: прокуратура Свердловской области

В доме на Среднем Урале "хлопнул" газ: есть пострадавший

На Среднем Урале в результате хлопка газа пострадал человек. Прокуратура и полиция начали проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем в частном жилом доме на двух хозяев по улице 40 лет Октября в городе Кушва: по предварительным данным, там произошел хлопок бытового газа. В результате оказались выбиты стекла в окнах квартиры, образовались трещины на несущей стене дома.

Травмы получил мужчина, проживавший в данной квартире. С ожогами примерно 30% тела он доставлен в больницу.

В прокуратуре намерены дать оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании газового оборудования дома. Как добавили в ведомстве, точная причина инцидента будет установлена после получения результатов исследований.

хлопок газа в Кушве(2020)|Фото: прокуратура Свердловской области

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, учитывая, что все случилось в частном секторе, массовой эвакуации не потребовалось.

"Тем не менее, специалисты газовой службы в частном доме, о котором идет речь, газоснабжение отключили. Дом шлакоблочный, одноэтажный. В нем проживает местный житель 1985 года рождения, не работающий, не судимый, на учете в органах полиции не состоит. В больницу, по данным медиков, он был доставлен в нетрезвом состоянии. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги. Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи предпринимают все необходимые меры для спасения его жизни", - рассказал полковник Горелых.

хлопок газа в Кушве(2020)|Фото: прокуратура Свердловской области

Он уточнил, что инцидент не носит криминальный характер.

"По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. С большой долей вероятности могу сказать, что возможной причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования", - заключил представитель Главка.

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В доме на Среднем Урале "хлопнул" газ: есть пострадавший

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Теги: газ, хлопок, дом, полиция, прокуратура, Средний Урал



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