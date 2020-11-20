В Челябинской области 7,3% педагогов находятся на больничном

В Челябинске начали мониторить заболеваемость среди педагогов. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Она рассказала, что в последнее время в регионе практически нет заболевших школьников. роста заболеваемости нет и среди педагогов.

"У нас небольшой процент по заболеваемости педагогов. Здесь каких-то других форматов мы не предполагаем. Пока дети учатся очно, и мы считаем, что это приоритет в образовательном процессе", - подчеркнула она.

Министр образования и науки Александр Кузнецов отметил, что среди педагогов на больничном находятся 7,3%, в том числе работники 65+ и с другими хроническими заболеваниями. Среди обслуживающего персонала этот показатель 4,5%.

"В целом оцениваем ситуация как неэпидемическую. Каникулы сбили заболеваемость и улучшили ситуацию", - подчеркнул он.

В Челябинске фиксируются единичные случаи среди школьников. Порядка 5% педагогов и 2% обслуживающего персонала находятся на больничном.

Кроме того, в регионе около 500 детей обучаются удалено, в том числе в Челябинске 146 детей. Это дети с ослабленным здоровьем, а также дети-инвалиды.