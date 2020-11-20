В Челябинской области не планируют отменять новогодние елки

Власти Челябинской области не планируют отменять новогодние представления для детей. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы пока не отменяли новогодние представления, елки у нас пока стоят в плане. Это будет не елка в формате интерактива с хороводом, а новогоднее представление, поздравление деда мороза и спектакль. Соответствующие инструкции для проведения таких новогодних представлений нами разработаны. В каждом муниципальном образовании новогодний спектакль пока планируется", - отметила она.

Напомним, накануне в регионе были введены дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 декабря и до 10 января запрещается обслуживание посетителей в ночное время в ресторанах, кафе и барах. Ограничение на работу заведений общественного питания будет действовать с 23.00 до 6.00.