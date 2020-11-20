20 Ноября 2020
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Олег Аверьянов (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

На базе ОДКБ в Екатеринбурге откроется уникальный детский хоспис

Первый и не имеющий аналогов в УрФО детский хоспис откроется на базе Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Его уникальность заключается в том, что это первый Центр, в котором собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование. На все работы по оснащению медучреждения и обустройству прилегающей территории и самого хосписа, РМК выделила 7 млн руб. По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, примерные сроки сдачи всех работ – декабрь текущего года.

Олег Аверьянов, Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который является одним из главных благотворителей ОДКБ, в новом Центре родители смогут оставить ребенка на короткий срок под присмотром специалистов. Одновременно в хосписе может наблюдаться до 27 пациентов, а для детей, которым требуется оказать помощь на дому, одновременно со стационаром продолжит работать и отделение выездной патронажной службы в составе двух бригад.

Областная детская клиническая больница ведет постоянную работу по улучшению качества оказания медицинских услуг, активно содействуя с благотворительными организациями и фондами. Одним из таких и является Фонд святой Екатерины, который с самого начала пандемии COVID-19 занялся обеспечением медиков СИЗ, горячим питанием врачей "красной зоны" и многим другим.

"Сотрудничество с Областной детской клинической больницей один их наших приоритетных проектов. Во многом это связано с тем, что учредители фонда высоко оценивает ту работу, которую ведет коллектив больницы под руководством главного врача – Олега Юрьевича Аверьянова. Ему удалось собрать вокруг не просто команду профессионалов, но людей, которые болеют душой за каждого пациента. Нам еще много предстоит вместе сделать, много проектов находятся в стадии разработки, но мы точно знаем, что вся помощь, которая оказывается ОДКБ, в конечном итоге доходит до маленьких пациентов, следовательно, количество вылеченных детей будет только расти", - отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Еще в 2017 г. Фонд совместно с ОДКБ приобрели для больницы уникальное оборудование для хирургической службы больницы. В их числе высокоскоростная многофункциональная дрель, увеличивающая безопасность проведения операции и значительно уменьшая ее время и риск послеоперационных осложнений. Также скоба Мэйфилда, которая позволяет добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения.

В данном же проекте, Фонд святой Екатерины позаботился о приобретении кроватей в отделение, обустройстве детской площадки и оснащении оборудованием перинатального центра. Последнее поможет специалистам внимательнее следить за состоянием пациентов во время операций и более щадящим способом помогать новорожденным.

Больничные кровати(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

В клинику уже поступили наркозный аппарат для реанимации перинатального центра и кардиомониторы, позволяющие следить за состоянием функций организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии. А аппарат ультразвуковой диагностики позволит узнавать о различных нарушениях во время беременности, изменениях у плода, в том числе и пороки развития.

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На базе ОДКБ в Екатеринбурге откроется уникальный детский хоспис

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Теги: ОДКБ, Екатеринбург, хоспис для детей, Фонд святой Екатерины



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