20 Ноября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова (2020) | Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова не смогла дозвониться на горячую линию Роспотребнадзора

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня провела конференцию "губернатор онлайн". Обсуждалась доступность сервисов и услуг в период пандемии, проекты по созданию новых онлайн-возможностей в здравоохранении, обеспечение безопасности граждан, образования, предоставление социальных услуг, среду для бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время встречи участники не могли дозвониться на горячую линию Роспотребнадзора. Было отмечено, что на некоторых горячих линиях абоненту сообщают, какой он в очереди и какое примерное время ожидания специалиста. Здесь же вообще непонятно - ответят ли звонящему.

Впрочем, ответа на том конце провода в итоге никто так и не услышал - Наталья Комарова и другие участники конференции слышали всего лишь приятную мелодию.

Отсутствие ответа разочаровало губернатора Наталью Комарову.

"Тест положительный. Надо лечить этот вариант связи, уважаемая Майя Геннадьевна [Соловьева - глава Роспотребнадзора Югры - примеч.]. Если есть технологии, давайте внедрим их, чтобы этот номер был безотказным для населения", - высказалась Наталья Комарова.

Также было проверено, сколько времени занимает звонок в больницу - дозвониться удалось спустя шесть минут. При этом сообщалось, что одной из жительниц Нижневартовска пришлось 500 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

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Наталья Комарова не смогла дозвониться на горячую линию Роспотребнадзора

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Теги: Наталья Комарова, губернатор онлайн, Роспотребнадзор



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