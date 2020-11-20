Сбер назвал города России с наибольшим риском инфицирования COVID-19

Проведенное "СберИндексом" исследование показало, что вероятность заражения COVID-19 является наибольшей в Перми и Воронеже.

С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в этих городах риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране.

Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России.

Наименьшая вероятность заражения в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Относительно безопасно в Самаре, Казани, Уфе, Тюмени, пишет РБК.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в 25 регионах России заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Только в двух регионах она снижается и только в трех замедляется. В стадии стабилизации находятся 55 субъектов. Самые высокие показатели заболеваемости в Республике Алтай, Мурманской области и на Ямале.