Профсоюз водителей: Дураки, кажется, не переводятся!

20 ноября Александр Васильев, член комитета по транспорту и строительству Госдумы, выступая на международном форуме "ЭРА-Глонасс", заявил о четкой связи улучшения качества автомобильных дорог в России и… роста аварийности и ДТП с тяжелыми последствиями. Слова парламентария приводит агентство "Интерфакс".

Как следует из формулировок депутата, прослеживается тенденция роста числа дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями и связано это с исполнением соответствующего национального проекта!

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту аварий и тяжелых последствий при них. И увязываем, прежде всего, с тем, что наш национальный проект "Безопасные и качественные дороги" набирает силу, и каждый субъект у себя увидел то, что дороги становятся ровнее, они из убитых переходят в разряд хороших. И это, конечно, способствует, учитывая культуру вождения наших водителей, тому, что увеличивается скоростной режим", - рассказал депутат.

В 2020 году действительно отмечается почти 20% рост критических аварий на дорогах страны, подтвердили другие участники форума. Стоит ли связывать напрямую два этих обстоятельства, впрочем, никто больше, кроме депутата, не пояснил. По данным оператора "Эры-Глонасс" сегодня в сутки поступает порядка 200 обращений водителей, которым срочно требуется помощь различных экстренных служб.

Накануне.RU взяло комментарий у Александра Котова, члена Генерального Совета "Партии Дела", председателя центрального совета "Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов" (МПВП), который следующим образом охарактеризовал происходящее: "У нас, кажется, дураки не переводятся! Вы что, серьезно замечаете улучшение качества дорог? Да, где-то поближе к центру об этом еще можно говорить, да и то, не везде и не всюду, а остальная страна и дороги там? А многие построенные дороги попросту сейчас проваливаются из-за несоблюдения требований при строительстве!"

Как отмечает собеседник, даже последние события и перестановки в высших эшелонах российской власти (имеется в виду отставка министра транспорта РФ Евгения Дитриха 9 ноября. – прим.) ничего не способны изменить принципиально в дорожной сфере.

"Потому что у "руля" стоят временщики, но нет хозяина", - говорит Котов. По словам собеседника, сегодня положение дел в отрасли перевозок таково, что водители большегрузов в очередной раз готовы к протестным действиям. Как несколько лет назад из-за введения навязанной системы контроля и учета "Платон". Сейчас имеются не менее веские причины – перманентное введение новых правил игры на рынке грузоперевозок (электронные путевые листы и прочие бюрократические нововведения), ценовой рост топлива и т.д., и т.п.

"Когда-то я, как организатор протестной акции с перекрытием части МКАДа из-за роста цен на "солярку", получил 1,5 рублей штрафа. Тогда, в 2008 году, мы все-таки добились своего и остановили рост цен, они были заморожены. А сегодня Правительство в наше непростое время вводит постоянно какие-то новые правила, требует исполнения правил, которые невозможно исполнить, короче, работникам отрасли просто не дают нормально работать и зарабатывать. Вот что в реальности происходит!" - констатировал собеседник.