20 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Мобильная кислородная станция в первоуральской городской больнице (2020) | Фото: Правительство Свердловской области

В челябинских больницах выявили нарушения после проверки кислородного оборудования

Губернатор Алексей Текслер рассказал об итогах итоги проверки кислородного оборудования в госпитальных базах Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По поручению губернатора была проведены проверки кислородного оборудования на госпитальных базах. В ряде медицинских учреждений были выявлены нарушения.

"Скажу откровенно, были и нарушения, так что проверка была не зря. Ряд медицинских учреждений, где были зафиксированы нарушения со стороны контролирующих инстанций, получили необходимые предписания для исправления. Важно, что мы в преддверии зимы такую работу провели", - подчеркнул Алексей Текслер.

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В челябинских больницах выявили нарушения после проверки кислородного оборудования

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Теги: проверка, коронавирус, больница, кислород, кислородное оборудование,



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