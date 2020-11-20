В челябинских больницах выявили нарушения после проверки кислородного оборудования

Губернатор Алексей Текслер рассказал об итогах итоги проверки кислородного оборудования в госпитальных базах Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По поручению губернатора была проведены проверки кислородного оборудования на госпитальных базах. В ряде медицинских учреждений были выявлены нарушения.

"Скажу откровенно, были и нарушения, так что проверка была не зря. Ряд медицинских учреждений, где были зафиксированы нарушения со стороны контролирующих инстанций, получили необходимые предписания для исправления. Важно, что мы в преддверии зимы такую работу провели", - подчеркнул Алексей Текслер.