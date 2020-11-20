В Югре запущен Центр управления регионом

В Югре заработал Центр управления регионом ("ЦУР"). Он будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников. В приоритете – основные социально значимые направления: здравоохранение, социальная защита населения, образование, транспорт, ЖКХ, дорожное хозяйство и энергетика. Партнёром властей в создании центра стало АНО "Диалог", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Главной целью является не просто быстрое решение возникающих проблем жителей (с этим мы научились справляться, работая в "Инцидент Менеджменте"), а системное решение проблем через улучшение процессов, комплексный анализ и предоставление объективных данных губернатору, правительству Югры, местным властям для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни югорчан", - сказал первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов.

В задачи Центра входит сбор сообщений жителей из официальных источников, социальных сетей, выявление системных проблем, обеспечение коммуникации с органами власти для выработки оперативных решений. Также сотрудники ЦУРа будут проводить аналитические и социологические исследования по стратегически важным для региона вопросам, анализировать массивы данных и вырабатывать рекомендации для органов власти, и конечно же, информировать граждан о ходе решения вопросов, с которыми они обращаются.

Возглавила ЦУР Югры Валентина Колпакова, которая ранее являлась региональным куратором проекта "Инцидент Менеджмент". Также в систему центра включен проект Минсвязи России "Платформа обратной связи". Это мобильное приложение "Госуслуги.ПОС", с помощью которого жители округа могут оперативно сообщать о проблемах и получить информацию о решениях. В полном объёме система заработает в 2021 г.

Отметим, работу ЦУР губернатор Наталья Комарова обсудила во время сегодняшнего прямого эфира. Колпакова добавила, команда будет заниматься сбором сообщений и предложений от югорчан, поступающих из разных источников с целью оперативного рассмотрения и последующего принятия решений профильными учреждениями.

"Особенность ЦУРа – в том, что эти решения должны не только закрывать проблему локально. Будут анализироваться и вырабатываться пути решения системных проблем, цель – устранить причину возникновения проблемы, улучшить качество и доступность услуг и сервисов для граждан. Поэтому в работу ЦУР будут вовлечены региональные и муниципальные органы власти", - сказала руководитель.

К обсуждению присоединился федеральный эксперт, исполнительный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Туровцев. Югра, сказал он, – один из первых регионов в РФ, в котором принята концепция бережливого производства, направленная на вовлечение граждан в улучшение качества услуг, доступности сервисов.

"Открытие центра поднимает на новый уровень работу с обращениями граждан в социальных сетях. В Югре уже выстроена качественная, эффективная работа в социальных медиа, власть слышит пользователей, применяет новые инструменты и решения для выстраивания диалога на той площадке, где это удобно делать жителю. Губернатор Югры Наталья Комарова – один из немногих руководителей субъектов России, работающий с личными сообщениями в директе в соцсетях, - сказал Владимир Туровцев. - ЦУР Югры – это команда опытных специалистов. Но оценку качеству работы моих коллег из региона будут ставить, конечно же, жители".