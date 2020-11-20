20 Ноября 2020
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Спорт
Георгий Ярцев (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

Экс-тренер сборной России и "Спартака" Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию

Известный российский футбольный тренер Георгий Ярцев попал в больницу.

Специалист, ныне занимающий должность вице-президента "Тамбова", госпитализирован с пневмонией. Об этом порталу sport24.ru сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков. При этом известно, что тест на коронавирусную инфекцию у Ярцева показал отрицательный результат.

"Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день", - подчеркнул Худяков.

Отметим, что 72-летний Ярцев известен по работе в сборной России, которую он возглавлял в с 2003 по 2005 год. Также работал тренером в московском "Спартаке", "Роторе", "Динамо" и "Торпедо".

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Экс-тренер сборной России и "Спартака" Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию

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Теги: Георгий Ярцев, госпитализация



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