Экс-тренер сборной России и "Спартака" Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию

Известный российский футбольный тренер Георгий Ярцев попал в больницу.

Специалист, ныне занимающий должность вице-президента "Тамбова", госпитализирован с пневмонией. Об этом порталу sport24.ru сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков. При этом известно, что тест на коронавирусную инфекцию у Ярцева показал отрицательный результат.

"Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день", - подчеркнул Худяков.

Отметим, что 72-летний Ярцев известен по работе в сборной России, которую он возглавлял в с 2003 по 2005 год. Также работал тренером в московском "Спартаке", "Роторе", "Динамо" и "Торпедо".