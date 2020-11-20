Свердловчан, утаивших свой COVID-статус после отпуска, оштрафовали на полмиллиона

56 свердловчан были оштрафованы за непредоставление информации о своем COVID-статусе по приезду из-за рубежа. В отношении еще 1 тыс. 187 человек составляются или уже составлены протоколы об административном правонарушении. На данный момент общая сумма уже выписанных штрафов составляет 532 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области, с 1 августа по 20 ноября в регион из-за рубежа прибыло 47 тыс. 490 человек. В соответствии с законодательство, в течение первых трех дней после возвращения, обследование на новую коронавирусную инфекцию прошли и уведомили об этом 46 тыс. 303 человека. У 838 человек результат тестирования оказался положительным.

Из 1 тыс. 187, кто не прошел обследование в установленный законом срок, на 516 уже составлены протоколы, а материалы отправлены в суд для назначения наказания. В отношении еще 671 человека специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, что с соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача № 22 от 27.07.2020, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах - разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию.