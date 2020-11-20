20 Ноября 2020
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Происшествия СЗФО
Падение штукатурки в детском саду Благовещенска (2019) | Фото: youtube.com/Альфа ТВ

В Архангельске во время урока на школьников обвалился потолок, один ребенок пострадал

В Архангельске в здании школы №22 во время урока обвалился потолок. В этот момент в классе были дети. В результате пострадал один ребенок, его госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского департамента образования Нину Филимонову.

"Обрушение произошло. Старая штукатурка, которая над подвесным потолком, упала на подвесной потолок, и четыре плитки обрушились. Задело одного ребенка. Ребенка увезли с травмой", - сообщила чиновница.

Telegram-канал Baza сообщает, что школа 1937 года постройки (то есть зданию 83 года). По данным канала, травмы получили двое подростков – в момент обрушения в классе занимались десятиклассники. В учебном заведении сообщили, что штукатурка на потолке могла намокнуть из-за протечки.

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В Архангельске во время урока на школьников обвалился потолок, один ребенок пострадал

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Теги: архангельск, обрушение потолка, штукатурка, пострадавшие



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