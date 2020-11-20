На Южном Урале направлено в суд дело о хищении 30 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций

В Еманжелинске направлено в суд уголовное дело в отношении бывших руководителей ООО "Уралсервис" по обвинению в хищении свыше 30 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2018-2019 гг. совершили хищение денежных средств, собранных с потребителей в виде оплаты за услуги теплоснабжения. Полученные средства в размере более 30 млн руб. они потратили по своему усмотрению – приобретали дорогостоящие автомобили, переводили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций.

На имущество обвиняемых на сумму более 30 млн руб. наложен арест.