20 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
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В Екатеринбурге вновь задержали водителя, катавшего друзей на крыше автомобиля

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД повторно задержали водителя, прокатившего друзей на крыше своего автомобиля. Мужчину ждет суд.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября на площади Кирова в уральской столице несколько человек под громкую музыку катались на крыше "ГАЗели". Машиной управлял 22-летний житель Екатеринбурга. В отношении него было возбуждено несколько административных производств – за нарушение правил перевозки пассажиров, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил применения ремней безопасности, техническую неисправность авто и управление не зарегистрированным транспортным средством.

ГАЗель(2020)|Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, 19 ноября сотрудники Госавтоинспекции вновь остановили данную машину. Выяснилось, что водитель в установленный законом срок так и не зарегистрировал ее. В ходе разбирательства полицейские также установили, что у него до сих пор отсутствует полис ОСАГО.

В отношении мужчины были повторно возбуждены административные дела. Теперь решение по ним примет суд.

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В Екатеринбурге вновь задержали водителя, катавшего друзей на крыше автомобиля

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Теги: водитель, крыша, ГИБДД, Екатеринбург



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