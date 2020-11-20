В Екатеринбурге вновь задержали водителя, катавшего друзей на крыше автомобиля

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД повторно задержали водителя, прокатившего друзей на крыше своего автомобиля. Мужчину ждет суд.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября на площади Кирова в уральской столице несколько человек под громкую музыку катались на крыше "ГАЗели". Машиной управлял 22-летний житель Екатеринбурга. В отношении него было возбуждено несколько административных производств – за нарушение правил перевозки пассажиров, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил применения ремней безопасности, техническую неисправность авто и управление не зарегистрированным транспортным средством.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, 19 ноября сотрудники Госавтоинспекции вновь остановили данную машину. Выяснилось, что водитель в установленный законом срок так и не зарегистрировал ее. В ходе разбирательства полицейские также установили, что у него до сих пор отсутствует полис ОСАГО.

В отношении мужчины были повторно возбуждены административные дела. Теперь решение по ним примет суд.