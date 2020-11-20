Власти Забайкалья назвали хайпом информацию о снятии пассажиров с рейса из-за губернатора

Власти Забайкалья назвали хайпом сообщения о снятии пассажиров с рейса ради губернатора Александра Осипова.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что около 40 человек остались ждать следующего самолета из Иркутска, так как рейс из Читы до села Чара якобы отдали Осипову.

Однако пресс-секретарь главы Забайкальского края Ксения Гусенцева заявила радиостанции "Говорит Москва", что рейс отложили из-за технической неисправности воздушного судна.

По ее словам, губернатор вместе с другими пассажирами более двух часов ожидали замену самолета.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что Осипов также не смог вылететь в рабочую командировку в Каларский район по расписанию.