В одном из районов Челябинска введен карантин из-за птичьего гриппа

В Центральном районе Челябинска объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Очаг птичьего гриппа был выявлен в личном подсобном хозяйстве местного жителя.

Карантин установили на территории, ограниченной берегом Шершнёвского водохранилища и улицами Советская, Красных Казаков, Степная, Коммуны, Журавлиная, Пионерская и Водопроводная.

Угрожаемой зоной в радиусе пяти километров от очага признали часть Центрального района, посёлки Малая Сосновка, Серозак, Западный, железнодорожную станцию Смолино и деревни Таловка и Малиновка.

На этой территории ограничено передвижение транспорта и приостановлена торговля птицей. Будет проведен учет всего поголовья птицы.