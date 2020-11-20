20 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге посадили аферистов, обокравших кредитные организации города на 20 миллионов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил двух местных жителей к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Денис Земцов и Елена Варзаносцева из корыстных побуждений совершали хищение денежных средств финансово-кредитных организаций на территории города путем привлечения граждан, не осведомленных об их преступных намерениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подсудимые вводили граждан в заблуждение, убеждая брать в банках кредиты якобы для последующего вложения в деятельность мнимого крупного застройщика Екатеринбурга. Аферисты также заверяли граждан, что застройщик погасит их кредиторскую задолженность перед банками. Таким образом, мошенники незаконным путем получили свыше 20 млн руб.

За свои действия, Денис Земцов приговорен к семи годам лишения свободы, а Елена Варзаносцева – к 3,5. Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге посадили аферистов, обокравших кредитные организации города на 20 миллионов

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Теги: кредитные организации, аферисты, хищение, граждане, суд



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