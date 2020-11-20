В Екатеринбурге эксперты со всей России обсуждают, как использовать наследие ЧМ-2018

В пятницу, 20 ноября, эксперты индустрии гостеприимства со всей России обсуждают в Екатеринбурге перспективы дальнейшего использования инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, созданная инфраструктура интегрирована в жизнь области. Так, самый знаковый объект чемпионата – "Екатеринбург-Арена" – сегодня не только стадион для тренировок и проведения матчей футбольного клуба "Урал", но и многофункциональная площадка для спортивных, культурных, деловых мероприятий.

В общей сложности за два года здесь было проведено 45 матчей Российской Премьер-лиги и Кубка России. Прошли более 80 других спортивных, деловых и развлекательных мероприятий, а также 80 экскурсий.

"В 2021 году на стадионе запланировано проведение акции "Ночь музеев", городского школьного выпускного, торжественных мероприятий ко Дню Победы, легкоатлетических марафонов, гастролей музыкальных групп и исполнителей. Кроме того, именно на "Екатеринбург-Арене" планируется проведение торжественных церемоний открытия и закрытия XXXII Всемирных студенческих летних игр ФИСУ в 2023 году.

После демонтажа временных зрительских трибун на стадионе появятся дополнительные медиа-экраны. Также планируется открытие музея спорта Свердловской области", - рассказала Казакова.

Она внесла предложение о разработке межрегиональных туров с городами-участниками ЧМ по футболу, которые связаны прямым авиа- или удобным железнодорожным сообщением. Для Екатеринбурга в этом контексте интересны города Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск и Сочи.

Виктория Казакова также представила потенциал индустрии гостеприимства Свердловской области, которая сегодня включает 516 средств размещения – номерной фонд способен одномоментно разместить около 50 тысяч гостей. В регионе работает около шести тысяч предприятий общественного питания, более 800 музеев, 35 профессиональных театров, десятки творческих объединений. Кроме этого, ежегодно организуются крупнейшие музыкальные и театральные фестивали, значимые художественные выставки и концерты.