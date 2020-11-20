Челябинские депутаты обсудили итоги пожароопасного сезона в регионе

20 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Челябинские депутаты обсудили итоги пожароопасного сезона в регионе

Депутаты комитета Законодательного Собрания по аграрной политике рассмотрели вопрос об итогах пожароопасного сезона 2020 года в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом выступил начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров. Он рассказал, что в этом году первый пожар произошел 5 апреля в Красноармейском районе, последний был 5 ноября в Верхнеуральском районе. За этот период в области было 678 пожаров на площади 9 тыс. 683 га, в том числе на землях лесного фонда 583 пожаров на площади 7 тыс. 65 га.

По сравнению с 2019 году произошло больше пожаров, но общая площадь была меньше на 2 тыс. 600 га. При этом 98,5% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки благодаря оперативной работе лесников и МЧС. Это лучший показатель по УрФО. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местного населения.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Брединском, Красноармейском, Кунашакском районах и Миасском городском округе.

По фактам лесных пожаров было возбуждено девять уголовных дел. Установлено четыре виновника.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинские депутаты обсудили итоги пожароопасного сезона в регионе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЗСО, депутаты, лесной пожар, пожароопасный сезон,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети