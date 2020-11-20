Челябинские депутаты обсудили итоги пожароопасного сезона в регионе

Депутаты комитета Законодательного Собрания по аграрной политике рассмотрели вопрос об итогах пожароопасного сезона 2020 года в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом выступил начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров. Он рассказал, что в этом году первый пожар произошел 5 апреля в Красноармейском районе, последний был 5 ноября в Верхнеуральском районе. За этот период в области было 678 пожаров на площади 9 тыс. 683 га, в том числе на землях лесного фонда 583 пожаров на площади 7 тыс. 65 га.

По сравнению с 2019 году произошло больше пожаров, но общая площадь была меньше на 2 тыс. 600 га. При этом 98,5% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки благодаря оперативной работе лесников и МЧС. Это лучший показатель по УрФО. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем местного населения.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Брединском, Красноармейском, Кунашакском районах и Миасском городском округе.

По фактам лесных пожаров было возбуждено девять уголовных дел. Установлено четыре виновника.