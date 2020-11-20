Депутат Госдумы рассказал об отобрании ребенка опекой за бедность

У Марины Зуевой из Хакасии опека отобрала ребенка фактически за бедность. Случай произошел давно, и о нем рассказал депутат Госдумы Николай Николаев каналу "Дума ТВ".

"Женщина воспитала двоих дочерей. Она не пьет, работает уборщицей, у нее есть жилье, но она бедная. Она любит своего ребенка, но его в школе начали травить. Она сама пришла в прокуратуру и попросила помощи. И что она получила? Что ее ребенка отобрали! Ее ограничили в родительских правах. И ее ребенка отвезли и отдали людям в соседний регион за 300 километров, в Красноярский край", - рассказал Николаев.

По его словам, тяжба тянулась более двух лет. У Зуевой не было денег нанять адвоката, а опека выдвигала ей требования сделать ремонт и т.п. Только недавно суд принял решение вернуть ребенка матери.

"И только когда мы вмешались, ее делом занялся адвокат. Мы обратились через соцсети, и вся страна принимала участие. Ей переводили деньги, чтобы она удовлетворила все требования опеки", - добавил он.

Николаев ранее подчеркнул, что у органов опеки нет начальства, так как в разных регионах они подчиняются разным министерствам и ведомствам. Поэтому обращаться при произволе опеки не к кому.

Он считает, что систему опеки нужно кардинально менять.

Ведущая Александра Машкова-Благих написала по этому случаю, что "опекуны получают государственные деньги, а бедная мать собирает деньги на сарай для угля с неравнодушных людей". Такое недопустимо.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой на "Первом канале" заявил недавно прямо: "Органы опеки не реформировать надо, а разогнать и создать новые, прозрачные, основанные на семейных ценностях!"

Напомним, Минпросвещения хочет реформировать органы опеки, но без участия общественности.