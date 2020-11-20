Депутат Госдумы рассказал об отобрании ребенка опекой за бедность

20 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
депутат Госдумы (2016) | Фото:

Депутат Госдумы рассказал об отобрании ребенка опекой за бедность

У Марины Зуевой из Хакасии опека отобрала ребенка фактически за бедность. Случай произошел давно, и о нем рассказал депутат Госдумы Николай Николаев каналу "Дума ТВ".
Читайте также:

"Женщина воспитала двоих дочерей. Она не пьет, работает уборщицей, у нее есть жилье, но она бедная. Она любит своего ребенка, но его в школе начали травить. Она сама пришла в прокуратуру и попросила помощи. И что она получила? Что ее ребенка отобрали! Ее ограничили в родительских правах. И ее ребенка отвезли и отдали людям в соседний регион за 300 километров, в Красноярский край", - рассказал Николаев.

По его словам, тяжба тянулась более двух лет. У Зуевой не было денег нанять адвоката, а опека выдвигала ей требования сделать ремонт и т.п. Только недавно суд принял решение вернуть ребенка матери.

"И только когда мы вмешались, ее делом занялся адвокат. Мы обратились через соцсети, и вся страна принимала участие. Ей переводили деньги, чтобы она удовлетворила все требования опеки", - добавил он.

Николаев ранее подчеркнул, что у органов опеки нет начальства, так как в разных регионах они подчиняются разным министерствам и ведомствам. Поэтому обращаться при произволе опеки не к кому.

Он считает, что систему опеки нужно кардинально менять.

Ведущая Александра Машкова-Благих написала по этому случаю, что "опекуны получают государственные деньги, а бедная мать собирает деньги на сарай для угля с неравнодушных людей". Такое недопустимо.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой на "Первом канале" заявил недавно прямо: "Органы опеки не реформировать надо, а разогнать и создать новые, прозрачные, основанные на семейных ценностях!"

Напомним, Минпросвещения хочет реформировать органы опеки, но без участия общественности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Госдумы рассказал об отобрании ребенка опекой за бедность

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: опека, бедность, отобрание детей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети