Андрей Трубецкой: в Сытомино построят спорткомплекс с универсальным игровым залом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в Сытомино будут строить спорткомплекс с универсальным игровым залом, передает корреспондент Накануне.RU. В ходе рабочей поездки в поселении глава района обсуждал этот вопрос с главой Сытомино Ольгой Звягиной.

"Это последнее поселение, где пока еще нет спортивного комплекса с универсальным спортивным залом. В декабре объявим конкурс. В следующем году должны построить и зал по аналогии, как сделали в Ульт-Ягуне и в Угуте, и хоккейный корт. Таким образом, Сытомино, одно из самых удаленных поселений, будет оснащено спортивным комплексом", - рассказал местным журналистам Андрей Трубецкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, в 2021 году на территории отдаленного поселения Сытомино планируется создать сразу два спортивных объекта - спорткомплекс общей площадью 648 кв. метров и ледовый каток со спортивной площадкой размером 800 кв. метров. Причем, технические задания на оба объекта уже разработаны.

По данным местной администрации, на данный момент 35% сельчан активно занимаются физкультурой и спортом. А это – ни много, ни мало - 358 человек, среди которых – 256 детей.