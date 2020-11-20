Путин предостерег от попыток расшатать решения Нюрнбергского трибунала

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, забвение решений процесса, попытки их расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете.

Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Президент добавил, что Россия понимает важность Нюрнбергского процесса для отстаивания истин исторической памяти.

"Долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права", - говорится в заявлении.

Росархив к 75-летию открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге обнародовал новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу.

Впервые пользователи интернета могут ознакомиться со вступительными и заключительными речами главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции, а также другими документами.

Нюрнбергский процесс — судебное разбирательство в отношении главных нацистских военных преступников — высших государственных и военных деятелей фашистской Германии. Проходил во Дворце юстиции в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий.