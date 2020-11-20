20 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Фонд святой Екатерины поможет ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле в обеспечении транспортом

Работа автобусов, которые развозят пациентов ЦГБ №1 Нижнего Тагила на КТ в другие медучреждения, будет продлена до конца года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Транспортировка пациентов автобусами, которыми обеспечил медчуреждение Фонд святой Екатерины, началась еще в октябре, финансирование проекта должно было закончиться в этом месяце. Мэр города обратился в Фонд с просьбой и благотворители решили продолжить проект, дали "добро" на продление работы транспорта.

александр андреев(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

"На сегодня у нас выстроена системная работа как с министерством здравоохранения области, так и с медучреждениями. Ни одна заявка, ни одна просьба не остается без тщательного детального рассмотрения. По возможности стараемся оказать помощь всем", - рассказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что для транспортировки пациентов с подозрением на COVID-19 задействовано два автобуса, один из которых работает в круглосуточном режиме. Это позволило не только ускорить процесс диагностики пациентов, но и решить проблему с очередями в ЦГБ №1.

"КТ в ЦГБ № 1 работает на пациентов стационара, а также пациентов приёмного отделения в порядке очерёдности. Из приёмного покоя на КТ в другие учреждения пациенты доставляются на комфортабельном автобусе, предоставленном Фондом святой Екатерины», — пояснили в пресс-службе больницы.

Автобусы осуществляют маршрут сразу по нескольким медучреждениям, где проводится компьютерная томография. Среди них: инфекционная, Демидовская, городская больницы, а также онкодиспансер.

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Фонд святой Екатерины поможет ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле в обеспечении транспортом

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Теги: Фонд святой Екатерины, Нижний Тагил, ЦГБ№1, автобусы, коронавирус, КТ



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