Зарегистрировано 372 новых covid-случая среди свердловчан

20 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Зарегистрировано 372 новых covid-случая среди свердловчан

На территории свердловской области зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавиурсной инфекцией, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. 136 заболевших приходится на уральскую столицу, остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Тулугымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 460. Из них 34 тыс. 629 человек уже излечились от болезни, включая и 376 свердловчан, выписанных накануне. Помимо этого, включая семь новых случаев, на Среднем Урале от коронавируса скончалось 933 человека.

На данный момент из 458 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 307 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 208 – на аппаратах ИВЛ. В государственных больницах находится 1 тыс. 135 человек в состоянии средней степени тяжести. 2 тыс. 374 таких же пациентов находятся под наблюдением специалистов в муниципальных больницах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зарегистрировано 372 новых covid-случая среди свердловчан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети