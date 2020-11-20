Зарегистрировано 372 новых covid-случая среди свердловчан

На территории свердловской области зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавиурсной инфекцией, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. 136 заболевших приходится на уральскую столицу, остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Тулугымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 460. Из них 34 тыс. 629 человек уже излечились от болезни, включая и 376 свердловчан, выписанных накануне. Помимо этого, включая семь новых случаев, на Среднем Урале от коронавируса скончалось 933 человека.

На данный момент из 458 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 307 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 208 – на аппаратах ИВЛ. В государственных больницах находится 1 тыс. 135 человек в состоянии средней степени тяжести. 2 тыс. 374 таких же пациентов находятся под наблюдением специалистов в муниципальных больницах.