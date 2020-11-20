20 Ноября 2020
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алкотестер (2012) | Фото: gudok.ru

ГИБДД получит новые приборы для быстрого выявления нетрезвых водителей

Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, об этом сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

Часть таких приборов могут определять наличие в организме человека запрещенных веществ в слюне, другая часть - в выдыхаемом воздухе.

Так, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. В случае положительной индикации водителя отправят на медосвидетельствование.

В прошлом году сообщалось, что МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

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ГИБДД получит новые приборы для быстрого выявления нетрезвых водителей

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Теги: гибдд, приборы, алкоголь, наркотики



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