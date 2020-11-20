ГИБДД получит новые приборы для быстрого выявления нетрезвых водителей

Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, об этом сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

Часть таких приборов могут определять наличие в организме человека запрещенных веществ в слюне, другая часть - в выдыхаемом воздухе.

Так, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. В случае положительной индикации водителя отправят на медосвидетельствование.

В прошлом году сообщалось, что МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.