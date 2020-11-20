Россиянин приговорен к 13 годам колонии за попытку продать военные данные США

20 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за попытку продать военные данные США

Россиянин осужден на 13 лет колонии за попытку продать ЦРУ документацию на новейшие комплексы оружия ВМФ РФ. Его признали виновным в совершении государственной измены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ РФ.

Юрий Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота.

По данным ФСБ, мужчина решил продать американцам информацию о перспективных разработках российского ВПК.

В 2015 – 2017 годах он копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте.

В начале 2019 года Ещенко установил контакт с ЦРУ. В июле того же года задержан в Брянской области при попытке передать США секретные документы.

В октябре ФСБ сообщила о задержании в Смоленске и Пскове военнослужащего ВС РФ и его брата по подозрению в госизмене. По данным ЦОС ФСБ, они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Уточняется, что брат военного проживает в Эстонии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за попытку продать военные данные США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цру, госизмена, военные данные, сша, юрий ещенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети