Россиянин приговорен к 13 годам колонии за попытку продать военные данные США

Россиянин осужден на 13 лет колонии за попытку продать ЦРУ документацию на новейшие комплексы оружия ВМФ РФ. Его признали виновным в совершении государственной измены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ РФ.

Юрий Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота.

По данным ФСБ, мужчина решил продать американцам информацию о перспективных разработках российского ВПК.

В 2015 – 2017 годах он копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте.

В начале 2019 года Ещенко установил контакт с ЦРУ. В июле того же года задержан в Брянской области при попытке передать США секретные документы.

В октябре ФСБ сообщила о задержании в Смоленске и Пскове военнослужащего ВС РФ и его брата по подозрению в госизмене. По данным ЦОС ФСБ, они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Уточняется, что брат военного проживает в Эстонии.